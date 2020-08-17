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Погода в Украине. Фото: Ракурс
Грозы и дожди — погода в Украине ухудшится (КАРТА)https://racurs.ua/n142560-grozy-i-dojdi-pogoda-v-ukraine-uhudshitsya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине ухудшится. Грозовые дожди в западных областях прогнозируют в понедельник, 17 августа.
Ухудшение погоды обещают во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. В Карпатском регионе объявлен первый уровень опасности, желтый. Об этом сообщил Гидрометцентр Украины.
В ГСЧС отмечают, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Кроме того, сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели напоминают — чтобы не допустить возникновения пожаров в экосистемах, следует соблюдать ряд правил:
- не оставлять горящие костры в лесу;
- не бросать непотушенные спички и окурки на сухую траву;
- не выжигать мусор на приусадебных участках;
- не разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками;
- следить, чтобы дети не играли с огнем.
Напомним, синоптики прогнозировали, что 17 августа днем температура воздуха в Украине будет колебаться от 26° на западе до 30° на юге. Дожди обещали лишь в ряде западных областей.
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