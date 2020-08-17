Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні погіршиться. Грозові дощі в західних областях прогнозують у понеділок, 17 серпня.

Погіршення погоди обіцяють у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. В Карпатському регіоні оголошений перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Гідрометцентр України.

У ДСНС наголошують, що під час грози не можна перебувати під високими деревами, на галявинах чи скелях, а також ходити на відкритій місцевості у мокрому одязі чи щільною групою.

Окрім того, сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники нагадують, що аби не допустити виникнення пожеж в екосистемах, слід дотримуватися низки правил:

не залишати непогашеними багаття в лісі;

не кидати не загашені сірники і недопалки на суху траву;

не випалювати сміття на присадибних ділянках;

не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями;

слідкувати, щоб діти не гралися з вогнем.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що 17 серпня вдень температура повітря в Україні коливатиметься від 26° на заході до 30° на півдні. Дощі обіцяли лише в низці західних областей.