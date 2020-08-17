Поджог авто «Схем» — появилась реакция Зеленского, полиции и редакции, фото — М.Ткач

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Ракурс

Поджог автомобиля водителя программы «Схемы» в Броварах, который случился в ночь с 16 на 17 августа, стал причиной открытия уголовного производства.

Событие квалифицировали как умышленное уничтожение имущества. Назначены экспертизы. Правоохранители отобрали образцы для проведения экспертного исследования. Полиция Киевской области ищет видео камер наблюдения в домах, которые могли зафиксировать момент поджога.

Ситуация с поджогом авто программы «Схемы» недопустима. Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

Мендель заметила, что, «очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, относительно которых были сняты расследования».

Сам президент Владимир Зеленский напомнил, что в декабре 2014 года неподалеку от дворца «Украина» неизвестные сожгли его автомобиль. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

Глава государства надеется, что и «на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников».

Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков «ребята, вы дошутитесь» — до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов на проведение концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы критика власти тянула за собой преследование или запугивание, — написал президент в Фейсбук.

Главный редактор проекта Наталья Седлецкая подчеркнула, что поджог связан именно с профессиональной журналистской деятельностью «Схем», «которая кому-то очень не нравится».

Из очевидных мыслей — где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей — их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не тронется с места. А в минувшую пятницу Портнов опубликовал вот такое: «Маргинальное „Радио Свобода“ — продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер», — написала Седлецкая.

По ее словам, «вряд ли приходится ограничиваться только этой версией». Автомобиль, который сгорел, по словам журналистки, был «нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований».

Последний материал, который снимали в этом авто — «Короли дорог» — о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Напомним, что в начале августа сгорел автомобиль Tesla экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Кроме того, главный редактор «Схем» Михаил Ткач обнаружил в своей квартире отверстия в потолке. Он предположил, что за ним намеревались следить и установить аппаратуру для прослушивания. Впоследствии Ткач сообщал о медленных темпах расследования этого факта.