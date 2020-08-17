Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n142564-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-u-104-osib-u-klychka-nazvaly-nayproblemnishi-rayony.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися і за 16 серпня підтверджено 104 нових випадки інфікування.

Вчора захворіли 44 жінки віком від 20 до 71 років та 53 чоловіка віком від 21 до 84 рокiв. Також серед хворих четверо дівчаток від семи місяців до 12 років та троє хлопчиків від дев’яти до 16 років. Захворіли, зокрема, і четверо медиків. Про це 17 серпня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 21 пацієнта, а інші лікуються вдома. Коронавірус забрав життя однієї людини. Загалом від коронавірусу померли вже 154 киян.

На сьогодні з початку епідемії в столиці вже 10 тис. 642 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У КМДА наголосили, що за 16 серпня аж 21 випадок зараження зареєстрували у Дніпровському районі Києва. У Дарницькому та Солом’янському фіксували по 16 випадків захворювання, а в Шевченківському районі столиці — 10 випадків.

Кличко закликав киян не бути легковажними і дотримуватися елементарних правил, аби не підхопити коронавірус.

Нагадаємо, минулого тижня медики фіксували чотири дні поспіль нові рекордні показники кількості нових хворих, наприклад, 14 серпня виявили 1 тис. 847 інфікованих. Сьогодні ж, 17 серпня, в Україні COVID-19 підтвердили у 1 тис. 464 осіб.