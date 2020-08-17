Особый статус Донбасса в Конституцию не будут вносить, считает Кравчук. Фото: rubryka.com

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Особый статус Донбасса не будут вносить в украинскую Конституцию, эта процедура не найдет поддержки среди депутатов Верховной Рады Украины.

По меньшей мере три парламентские фракции не будут голосовать за особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это — «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность». Кроме того, часть нардепов-мажоритарщиков из «Слуги народа» тоже может не голосовать. Об этом 17 августа заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью «Сегодня».

Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами. Конституция — это внутренний основной документ Украины. Это практически невозможно, — заявил первый президент.



Кравчук отметил, что минские договоренности нельзя рассматривать, не применяя к ним нормы международного права, поскольку они определены в официальных документах ОБСЕ.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на днях предложил ввести новую формулировку вместо «особого статуса» Донбасса.