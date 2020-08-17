Особливий статус Донбасу в Конституцію не вноситимуть, вважає Кравчук. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n142579-osoblyvyy-status-donbasu-v-konstytuciu-ne-vnosytymut-kravchuk.html

Ракурс

Особливий статус Донбасу не вноситимуть в українську Конституцію, ця процедура не знайде підтримки серед депутатів Верховної Ради України.

Щонайменше три парламентські фракції не голосуватимуть за особливий статус для окремих районів Донецької та Луганської областей. Це — «Батьківщина», «Голос» та «Європейська солідарність». Окрім того, частина нардепів-мажоритарників зі «Слуги народу» теж може не голосувати. Про це 17 серпня заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю «Сегодня».

Я вже не кажу, що змістовно це не в’яжеться ні з якими міжнародними документами. Конституція — це внутрішній основний документ України. Це практично неможливо, — заявив перший президент.



Кравчук наголосив на тому, що мінські домовленості не можна розглядати, не застосовуючи до них норми міжнародного права, бо вони визначені в офіційних документах ОБСЄ.

Нагадаємо, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук днями запропонував запровадити нове формулювання замість «особливого статусу» Донбасу.