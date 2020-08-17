Звання Героя України присвоїв Кузьмі Скрябіну Зеленський. Фото: MoeMisto.ua

https://racurs.ua/ua/n142578-zvannya-geroya-ukrayiny-prysvoyiv-kuzmi-skryabinu-zelenskyy.html

Ракурс

Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, став Героєм України. Таке звання йому посмертно присвоїв президент Володимир Зеленський 17 серпня 2020 року.

У цей день Кузьменко виповнилося б 52 роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на свої сторінці у Телеграм.

Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України, — йдеться у повідомленні.

Зеленський також зазначив, що Кузьма був щирою, відкритою людиною, який від початку війни на Донбасі їздив на схід та допомагав українським військовим.

У кожного українця є гарний спогад, пов’язаний з піснями Кузьми. Він залишив слід у серці кожного. Він вчив нас не забувати й дзвонити справжнім друзям зі старих фотографій. Приїжджати до мами, щоб посидіти на кухні не одну годину. І, звісно, він вчив нас не стидатися своєї землі, бо кожен — сам собі країна, — додав Зеленський.



Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув п’ять років тому, 2 лютого 2015 року. Український співак на своєму авто повертався з концерту в Кривому Розі. Близько 8.20 біля села Лозуватка Дніпропетровської області він на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. Внаслідок зіткнення музикант загинув на місці від отриманих травм.

Кузьму Скрябіна поховали 5 лютого у сімейному склепі на кладовищі в селищі Брюховичі на Львівщині. Тоді тисячі українців з усіх міст вийшли на площі, щоб вшанувати пам’ять музиканта.