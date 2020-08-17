Звание Героя Украины присвоил Кузьме Скрябину Зеленский. Фото: MoeMisto.ua

https://racurs.ua/n142578-zvanie-geroya-ukrainy-prisvoil-kuzme-skryabinu-zelenskiy.html

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Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма Скрябин, стал Героем Украины. Такое звание ему посмертно присвоил президент Владимир Зеленский 17 августа 2020 года.

В этот день Кузьменко исполнилось бы 52 года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на своей странице в Телеграмм.

Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины, — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что Кузьма был искренним, открытым человеком, который с начала войны на Донбассе ездил на восток и помогал украинским военным.

У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого. Он учил нас не забывать и звонить настоящим друзьям из старых фотографий. Приезжать к маме, чтобы посидеть на кухне не один час. И, конечно, он учил нас не стыдиться своей земли, потому что каждый — сам себе страна, — добавил Зеленский.



Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб пять лет назад, 2 февраля 2015 года. Украинский певец на своем авто возвращался с концерта в Кривом Роге. Около 8.20 возле села Лозоватка Днепропетровской области он на большой скорости столкнулся с молоковозом. В результате столкновения музыкант погиб на месте от полученных травм.

Кузьму Скрябина похоронили 5 февраля в семейном склепе на кладбище в поселке Брюховичи на Львовщине. Тогда тысячи украинцев из всех городов вышли на площади, чтобы почтить память музыканта.