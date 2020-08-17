Олександр Лукашенко. Фото: Комерсант

https://racurs.ua/ua/n142580-poky-vy-mene-ne-vbiete-inshyh-vyboriv-ne-bude-lukashenko-oskandalyvsya-novou-zayavou.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, під час виступу перед робітниками на Мінському заводі колісних тягачів заявив, що не збирається проводити нових виборів президента. Він сказав, що президентські вибори в Білорусі вже проведені, а інших виборів не буде, поки його не вб’ють.

Також Лукашенко закликав здійснювати перерозподіл влади шляхом конституційних змін, а не за допомогою вуличних акцій протесту, повідомляє «Радіо Свобода».

Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде. Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів — ред.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БілАЗу, за півроку ми знищимо все, — заявив Лукашенко.

Робітники заводу зустріли Лукашенко вигуками «Йди!». Президент Білорусі явно не розраховував на такий «привітний» прийом. Під вигуки «Йди!» Лукашенко і покинув сцену.

У цехах заводу президент Білорусі спілкувався лише з обраними, які підтримують його політику. Під час бесіди він сказав, що білоруські заводи продовжують працювати попри страйки в країні. Також він заявив, що на підприємствах занадто багато «зайвих» працівників, яких не «викидали на вулицю». Тих, хто не хоче працювати, ніхто змушувати не буде, а просто звільнять із підприємств.

Як раніше писав «Ракурс», у МЗС Великої Британії заявили, що в Білорусі відбулися «фальшиві президентські вибори», і закликали ОБСЄ якнайшвидше розслідувати серйозні порушення.