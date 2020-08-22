Коронавірус «обезголовив» Тернопільську ОДА. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n142834-koronavirus-obezgolovyv-ternopilsku-oda.html

Ракурс

Коронавірус буквально «обезголовив» Тернопільську обласну державну адміністрацію. Голова ОДА Володимир Труш підхопив коронавірус, тест показав позитивний результат.

Про це повідомив сам Труш на своїй сторінці у Facebook.

Голова Тернопільської ОДА заявив, що адміністрація проводить усі необхідні заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусу, але статистика плачевна. За останню добу на Тернопільщині зафіксовано 207 нових випадків інфікування.

Труш повідомив, що зараз він перебуває на самоізоляції, йому призначено курс медикаментозного лікування. Голова ОДА зізнався, що почувається не дуже добре.

Однак, він має намір питання області вирішувати у дистанційному режимі. Труш вважає, що за час карантину всі вже навчилися працювати дистанційно.

Голова ОДА нагадав, що коронавірус — це не жарти, а реальна загроза і закликав жителів області дотримуватися карантинних правил.

Як раніше писав «Ракурс», понад 20 чиновників Львівської міськради заразилися коронавірусом. Це стало причиною перенесення засідання сесії Львівської міськради.