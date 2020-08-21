Коронавірус підкосив понад 20 чиновників Львівської міськради. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n142805-koronavirus-pidkosyv-ponad-20-chynovnykiv-lvivskoyi-miskrady.html

Ракурс

Коронавірус дістався до керівного складу Львова. Понад 20 керівних чиновників Львівської міськради інфікувалися коронавірусом.

Саме через спалах коронавірусу засідання сесії Львівської міськради було перенесено, повідомляє у Facebook голова фракції «Європейська солідарність» у Львівській міській раді Петро Адамик.

Адамик заявив, що серед депутатів підтверджено поки що лише один випадок зараження.

За словами депутата, коронавірусом заразилися двоє заступників міського голови, представник секретаріату міськради, керівники департаментів та управлінь, а також їхні заступники.

Всі вони здали ПЛР-тести і отримали позитивний результат. Саме через перетворення міської влади в осередок коронавірусу в місті й перенесли сесію міськради, — заявив Адамик.

У Львівській міськраді слова Адамика поки що не коментують.

Як відомо, сьогодні, 21 серпня, повинна була відбутися сесія Львівської міськради, на якій планувалося розглянути близько 400 питань. Але 20 серпня сесію вирішено було перенести.

Як раніше писав «Ракурс», у міській клінічній лікарні імені Лучанського в Херсоні коронавірусом заразилися понад 30 осіб, троє пацієнтів померли. Серед захворілих 18 медпрацівників, один робітник лікарні, п’ятеро пацієнтів та шестеро осіб, які контактували із зараженими.