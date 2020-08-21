Коронавирус подкосил более двух десятков чиновников Львовского горсовета. Фото: Depo.ua

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Ракурс

Коронавирус добрался до руководящего состава Львова. Более 20 руководящих чиновников Львовского горсовета инфицировались коронавирусом.

Именно из-за вспышки коронавируса заседание сессии Львовского горсовета было перенесено, сообщает в Facebook председатель фракции «Европейская солидарность» во Львовском городском совете Петр Адамик.

Адамик заявил, что среди депутатов подтвержден пока только один случай заражения.

По словам депутата, коронавирусом заразились два заместителя городского головы, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, а также их заместители.

Все они сдали ПЦР-тесты и получили позитивный результат. Именно в связи с превращением городских властей в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета, — заявил Адамик.

Во Львовском горсовете слова Адамика пока не комментируют.

Как известно, сегодня, 21 августа, должна была состояться сессия Львовского горсовета, на которой планировалось рассмотреть около 400 вопросов. Но 20 августа сессию решено было перенести.

Как ранее писал «Ракурс», в городской клинической больнице имени Лучанского в Херсоне коронавирусом заразились более 30 человек, трое пациентов скончались. Среди заболевших 18 медработников, один рабочий больницы, пять пациентов и шесть человек, контактировавших с зараженными.