Вспышка коронавируса в больнице Херсона привела к заражению 30 человек. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n142632-vspyshka-koronavirusa-v-bolnice-hersona-kolichestvo-bolnyh-vozroslo-do-30-chelovek-est-umershie.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в городской клинической больнице имени Лучанского в Херсоне привела к заражению трех десятков человек и смерти трех больных.

Сейчас продолжается служебное расследование относительно событий в медицинском учреждении, оно должно завершиться до конца недели. На этом 18 августа заявил председатель облгосадминистрации Юрий Гусев во время селекторного онлайн-совещания с председателями райгосадминистраций, ОТГ и городов областного значения. Об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях здравоохранения. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели, — отметил глава ОГА.



По состоянию на 18 августа в больнице обнаружили 30 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 18 медработников, один рабочий больницы, пять пациентов и шесть человек, контактировавших с зараженными. Из этого числа 10 человек госпитализированы в областную инфекционную больницу, два человека в состоянии средней тяжести. Еще 20 лечатся дома. Трое больных, переведенных из больницы им. А. С. Лучанского, скончались.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной болезни COVID-19 привела к закрытию в Херсоне на карантин городской клинической больницы имени Лучанского. Болезнь обнаружили у шести медработников и трех пациентов реанимационного отделения. Администрация медучреждения до 18 августа прекратила выписку и прием взрослых и детей планового и неотложного порядка, а также беременных и женщин, которые рожают или родили.