Спалах коронавірусу в лікарні Херсона призвів до зараження 30 осіб. Фото: Слуга народу

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Спалах коронавірусу в міській клінічній лікарні імені Лучанського в Херсоні призвів до зараження трьох десятків осіб та смерті трьох хворих.

Наразі триває службове розслідування щодо подій в медичному закладі, воно повинно завершитися до кінця тижня. На цьому 18 серпня наголосив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв під час селекторної онлайн-наради з головами райдержадміністрацій, ОТГ та міст обласного значення. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook.

У мене прохання прискорити розслідування та зробити висновки з цієї події, щоб у майбутньому унеможливити подібні ситуації в інших закладах охорони здоров’я. Тому чекаю пропозицій за результатами цього розслідування до кінця тижня, — зазначив очільник ОДА.



Станом на 18 серпня у лікарні виявили 30 випадків інфікування коронавірусом. Серед хворих 18 медпрацівників, один робітник лікарні, п’ятеро пацієнтів та шестеро осіб, які контактували з зараженими. Серед них 10 осіб госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню, двоє у стані середньої важкості. Ще 20 лікуються вдома. Троє хворих, переведених з лікарні ім. О.С. Лучанського, померли.

Раніше повідомлялося, що спалах коронавірусної хвороби COVID-19 призвів до закриття у Херсоні на карантин міської клінічної лікарні імені Лучанського. Хворобу виявили у шести медпрацівників та трьох пацієнтів реанімаційного відділення. Адміністрація медзакладу до 18 серпня припинила виписування та приймання дорослих і дітей планового та невідкладного порядку, а також вагітних та жінок, які народжують чи народили.