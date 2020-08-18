Зеленський звільнив розвідника за вимогу з’ясувати роль Єрмака в провалі операції з вагнерівцями, фото — ФБ Ю.Бутусова

https://racurs.ua/ua/n142631-zelenskyy-zvilnyv-rozvidnyka-za-vymogu-z-yasuvaty-rol-iermaka-v-provali-operaciyi.html

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«Вагнерівців» умисно здали росіянам в офісі президента Володимира Зеленського, а згодом звільнили з посади головного контррозвідника Міноборони Василя Бурбу, який вимагав допитати Андрія Єрмака на поліграфі.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, розповідаючи про обставини провалу спецоперації українських силовиків із захоплення групи членів ПВК «Вагнера». Бутусов на своїй сторінци у Фейсбук доповнив інформацію агента НАБУ Євгена Шевченка, який раніше розповів про участь в цій історії глави Офісу президента.

Журналіст стверджує, що Зеленський звільнив начальника Головного управління розвідки Бурбу, бо той вимагав перевірити на поліграфі Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

У понеділок, 17 серпня, агент Національного антикорупційного бюро, ветеран АТО Євген Шевченко написав у Фейсбук, що затримання в Білорусі групи ПВК «Вагнера» було спланованою і тривалою операції контррозвідки СБУ, але її проведення зірвав очільник офісу президента Єрмак.

За словами Шевченка, це достовірна інформація з негласних слідчо-розшукових справ, зокрема інтерв’ю з вагнерівцями, які поки перебувають під грифом «таємно», але, ймовірно, будуть опубліковані.

Агент НАБУ повідомив, що агент спецслужби набрав групу людей із досвідом війни на Донбасі — нібито для роботи у Венесуелі. Кожен із бойовиків пройшов відеоінтерв’ю, в якому детально розповів про свій бойовий досвід, набутий в Україні. Росіяни на відео хвалилися своїми злочинами і фактично свідчили в межах кримінальної справи, санкцію і процесуальний контроль за якою здійснював заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Після набору групи «вагнерівці» купили квитки на рейс із Мінська. Придбали місце на рейс і агенту СБУ, у якого під час перельоту над територією України нібито мав «трапитися епілептичний припадок». Це вимагало б негайної посадки літака в Києві для надання екстреної медичної допомоги «хворому». Замість медиків у літак мала б зайти група спецпризначенців «Альфи».

Шевченко стверджує, що за день до планованого арешту заступник голови СБУ Баранецький здійснив доповідь особисто президенту України, під час якої також був присутній Єрмак. Глава ОП вимагав негайного скасування операції нібито через те, що впродовж чотирьох днів мав відбутися великий обмін полоненими.

Баранецький був змушений підкоритися президентові, який підтримав позицію Єрмака. Домовилися, що виліт найманців з Мінська відтермінують на чотири дні. Але вже наступного дня російська ФСБ у повному обсязі отримала інформацію про підготовку спецоперації українців і «злила» ці дані в КДБ Білорусі. Відбулося затримання і подальше повернення найманців до РФ.

Унікальна, надзвичайна операція СБУ була злита в унітаз руками глави Офісу президента України, який є агентом російських спецслужб, — написав Шевченко.

Бутусов додає, що метою зірваної операції українських спецслужб було «забезпечити правосуддя і поповнити „обмінний фонд“ для проведення обміну полоненими, який блокує Росія». У складі групи планували затримати:

двох терористів, причетних до знищення «Боїнга» МН-17 під Торезом;

одного терориста, причетного до знищення Іл-76 в Луганському аеропорту;

одного терориста, причетного до знищення АН-26 поблизу Луганська.

Групу в ЗМІ назвали «вагнерівці», але насправді у ПВК більшість з них не служили, а були найманцями, яким все одно за кого воювати, стверджує Бутусов.