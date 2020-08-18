Зеленский уволил разведчика из-за требования выяснить роль Ермака в провале операции с «вагнеровцами», фото — ФБ Ю. Бутусова

https://racurs.ua/n142631-zelenskiy-uvolil-razvedchika-iz-za-trebovaniya-vyyasnit-rol-ermaka-v-provale-operacii.html

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«Вагнеровцев» умышленно сдали россиянам в офисе президента Владимира Зеленского, а затем уволили главного контрразведчика Минобороны Василия Бурбу, который требовал допросить Андрея Ермака на полиграфе.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов, рассказывая об обстоятельствах провала спецоперации украинских силовиков по захвату группы членов ЧВК «Вагнера». Бутусов на своей странице в Фейсбук дополнил информацию агента НАБУ Евгения Шевченко, ранее рассказавшем об участии в этой истории главы Офиса президента.

Журналист утверждает, что Зеленский уволил начальника Главного управления разведки Бурбу, который требовал проверить на полиграфе Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

В понедельник, 17 августа, агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко написал в Фейсбук, что задержание в Беларуси группы ЧВК «Вагнера» было спланированной и длительной операцией контрразведки СБУ, но ее проведение сорвал глава офиса президента Ермак.

По словам Шевченко, это достоверная информация из негласных следственно-розыскных дел, в частности интервью с «вагнеровцами», которые пока находятся под грифом «секретно», но, вероятно, будут опубликованы.

Агент НАБУ сообщил, что агент спецслужбы набрал группу людей с опытом войны в Донбассе — якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором подробно рассказал о своем боевой опыте, приобретенном в Украине. Россияне на видео хвастались своими преступлениями и фактически свидетельствовали в рамках уголовного дела, процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

После набора группы «вагнеровцы» купили билеты на рейс из Минска. Приобрели место на рейс и агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был бы «случиться эпилептический припадок». Это потребовало бы немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи «больному». Вместо медиков в самолет должна была зайти группа спецназовцев «Альфы».

Шевченко утверждает, что за день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий докладывал лично президенту Украины. В кабинете также присутствовал Ермак. Глава ОП требовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что через четыре дня должен был состояться большой обмен пленными.

Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, поддержав позицию Ермака. Договорились, что вылет наемников из Минска отсрочат на четыре дня. Но уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о подготовке спецоперации украинцев и «слила» эти данные в КГБ Беларуси. Произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ.

Уникальная операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб, — написал Шевченко.

Бутусов добавляет, что целью сорванной операции украинских спецслужб было «обеспечить правосудие и пополнить» обменный фонд «для проведения обмена пленными, который блокирует Россия». В составе группы планировали задержать:

двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом;

одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту;

одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 вблизи Луганска.

Группу в СМИ назвали «вагнеровцами», но реально в ЧВК большинство из них не служили, а были наемниками, которым все равно за кого воевать, утверждает Бутусов.