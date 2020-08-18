Карантинные правила для обучения в школах изменит Минздрав

Коронавирус в школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142630-karantinnye-pravila-dlya-obucheniya-v-shkolah-izmenit-minzdrav.html

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Коронавирус в школах планируют пресечь благодаря четкому перечню рекомендаций, которые должны выполнять школы. Министерство здравоохранения Украины планирует пересмотреть обнародованные правила после конференции с ЮНИСЕФ.

Сейчас рекомендации в основном касаются взрослых людей — работников школ и учителей, которые могут принести вирус в учебное заведение, и спровоцировать вспышку. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на конференции, посвященной организации учебного года, сообщает «Укринформ».

Он заявил, что среди 94 тыс. заболевших коронавирусом, только 7% — дети в возрасте до 19 лет. Поэтому подвергаться температурному скринингу будут именно взрослые работники заведения. Перед началом урока учитель должен поинтересоваться самочувствием каждого ученика, чтобы убедиться, не появились ли у него симптомы коронавируса.

Ляшко призвал учителей и работников учебных заведений провести беседы с учениками и их родителями о первых симптомах вируса для эффективного обнаружения болезни. Руководитель образовательного учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу, чтобы избежать скопления и очередей.

Согласно рекомендациям Минздрава, в образовательных заведениях ученики должны ходить в маске. Однако, несмотря на то, что в классе разрешается находиться без масок, учителя должны быть в масках во время урока. Но эту норму планируют изменить — учителям будет разрешено преподавать без маски.

Однако в «оранжевой» зоне учителя должны будут надевать прозрачный защитный щиток, который позволит передавать эмоции для того, чтобы не нарушать образовательный процесс.

Главный санитарный врач подчеркнул, что в туалетах школ всегда должно быть жидкое мыло или антисептики, а также бумажные полотенца или электросушилки. Он отметил, что классы нужно проветривать в течение 10 минут после каждого занятия.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в школах может распространяться намного быстрее, чем считалось ранее. Вспышки COVID-19 в американском штате Джорджия и Израиле наглядно показали, какие опасности таит в себе открытие школ после карантина.