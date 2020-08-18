Карантинні правила для навчання у школах змінить МОЗ

Коронавірус у школах. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142630-karantynni-pravyla-dlya-navchannya-u-shkolah-zminyt-moz.html

Ракурс

Коронавірус у школах планують обмежити завдяки чіткому переліку рекомендацій, які мусять виконувати навчальні заклади. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) планує переглянути оприлюднені рекомендації після конференції з ЮНІСЕФ.

Наразі рекомендації здебільшого стосуються дорослих людей — працівників шкіл та вчителів, які потенційно можуть принести вірус у навчальний заклад та спричинити спалах. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на конференції, присвяченій організації навчального року, повідомляє «Укрінформ».

Він заявив, що серед 94 тис. захворілих на коронавірус, лише 7% становлять діти віком до 19 років. Тому піддаватися температурному скринінгу будуть саме дорослі працівники закладу. Перед початком уроку вчитель має поцікавитися самопочуттям кожного учня, щоб пересвідчитися, чи не з’явилися симптоми коронавірусу.

Ляшко закликав вчителів та працівників навчальних закладів провести бесіди з учнями та їхніми батьками про перші симптоми вірусу для їх ефективного виявлення. Керівник освітнього закладу має розробити маршрути і графік допуску учнів до школи, щоб уникнути скупчення та черг.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, до освітніх закладів учні мають ходити в масці, проте в класі дозволяється перебувати без масок, а вчителі мають бути в масках і впродовж уроку. Але наразі цю норму планують змінити — вчителям буде дозволено викладати без маски для обличчя.

Однак у «помаранчевій» зоні вчителі муситимуть надягати прозорий захисний щиток, який дає змогу передавати емоції для того, щоб не порушувати освітній процес.

Головний санітарний лікар наголосив на обов’язковій наявності в туалетах закладів освіти рідкого мила чи антисептиків, паперових рушників чи електросушарок. Також він зазначив, що класи потрібно провітрювати упродовж 10 хвилин після кожного заняття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у школах може поширюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше. Спалахи COVID-19 в американському штаті Джорджія та Ізраїлі наочно показали, які небезпеки приховує відкриття шкіл після карантину.