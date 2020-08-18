Максим Ткачук. Фото: Українські новини

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Дитяче Євробачення відбудеться 29 листопада у Варшаві. Нацвідбір на дитяче Євробачення в Україні супроводжується скандалами.

Суспільний мовник 17 серпня скасував участь 12-річного хлопчика-сироти Максима Ткачука у відборі на участь у дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2020» через порушення умов положення про Нацвідбір. Дитину дискваліфікували через співробітництво з росіянами. Про це 18 серпня повідомляє «Суспільне».

Виявилося, що дитина з Волині брала участь у заході Stars of the Albion, який проходив з 28 лютого 2020 року по 1 березня 2020 року в Лондоні. Хлопчик заспівав пісню «Смуглянка». Концерт відбувався за підтримки «Русский дом|Представительство Россотрудничества в Лондоне». Цікаво, що під час подання заявки участь росіян у заході не озвучувалася.

У «Суспільному» наголосили, що Ткачук таким чином порушив умов положення про Нацвідбір, а саме — порушення правил про неучасть в конкурсах, що проводилися на території країни-агресора (тобто Росії) або ж організованих нею.

Як відомо, з YouTube нацвідбору зникло відео, в якому Максим Ткачук виконав пісню «Джамайка» українською мовою. Хлопчик набрав понад 12 тис. лайків і понад 30 тис. переглядів, які гарантували йому участь в Нацвідборі.

Нагадаємо, Євробачення-2021 відбудеться на Ahoy Arena у нідерландському місті Роттердамі. В цьому ж місті мало відбутися Євробачення-2020, проте конкурс скасували через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.