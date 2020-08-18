Зростанням цін лякає Мінекономіки

https://racurs.ua/ua/n142628-zrostannyam-cin-lyakaie-minekonomiky.html

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Інфляція в Україні прискориться, а станеться це найближчими місяцями. На прискорення інфляції впливатиме емісія гривні — так званий друк грошей.

Емісію гривні будуть використовувати для підтримки бізнесу і впровадження антикризових заходів. Також ціни будуть рости через підвищення складової собівартості товару, адже ціни на світовому ринку теж підвищаться. Про це йдеться в огляді Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Водночас у відомстві зазначають, що зростання інфляції буде меншим, ніж очікувалося спочатку. На це вплине поступове зростання платоспроможного попиту, який очікується протягом 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця 2020 року економіка країни скоротиться на 6%, але потім щорічно повинно спостерігатися зростання ВВП в межах 4%. Водночас інфляція прискориться і до кінця цього року складе 4,7%.