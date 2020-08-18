Ростом цен пугает Минэкономики

https://racurs.ua/n142628-rostom-cen-pugaet-minekonomiki.html

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Инфляция в Украине ускорится, а случится это в ближайшие месяцы. На ускорение инфляции будет влиять эмиссия гривны — так называемая печать денег.

Эмиссию гривны будут использовать для поддержки бизнеса и внедрения антикризисных мер. Также цены будут расти из-за повышения составляющей себестоимости товара, ведь цены на мировом рынке тоже повысятся. Об этом говорится в обзоре Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

При этом в ведомстве отмечают, что рост инфляции будет меньшим, чем ожидалось изначально. На это повлияет постепенный рост платежеспособного спроса, который ожидается на протяжении 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу 2020 года экономика страны сократится на 6%, но затем ежегодно должен наблюдаться рост ВВП в пределах 4%. Одновременно с этим инфляция ускорится и до конца этого года составит 4,7%.