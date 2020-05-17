Назване місто, де відбудеться Євробачення 2021, фото: eurovisionworld.com

https://racurs.ua/ua/n138305-organizatory-ievrobachennya-rozpovily-de-konkurs-vidbudetsya-u-2021-roci.html

Ракурс

Євробачення-2021 відбудеться на Ahoy Arena у нідерландському місті Роттердамі.

В цьому ж місті мало відбутися Євробачення-2020, проте конкурс скасували через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні організаторів конкурсу, опублікованому на сайті Євробачення.

Роттердам, як місто, де Євробачення відбудеться у 2021 році, був названий під час онлайн-концерту Eurovision: Europe Shine A Light 16 травня, котрий у цьому році замінив фінал Євробачення.

Наразі вже 18 артистів з числа тих, хто мав взяти участь у Євробаченні-2020, підтвердили, що представлятимуть свої країни у 2021 році.

До зустрічі на Євробаченні-2021, — заявили під час онлайн-концерту учасники гурту Go_A, котрі представляли Україну.





У березні голова правління «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласанія заявляв, що в наступному році нового національного відбору на Євробачення в Україні не проводитимуть, тому Go_A, якщо в житті гурту нічого не зміниться, представлятимуть Україну на цьому конкурсі у 2021 році.

Нагадаємо, цьогорічне Євробачення відбулося у формі двох онлайн-концертів Eurovision Song Celebration 2020, котрі демонструвалися 12 та 14 травня, а також фінального онлайн-концерту Eurovision: Europe Shine A Light 16 травня.