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Назване місто, де відбудеться Євробачення 2021, фото: eurovisionworld.com
Організатори Євробачення розповіли, де конкурс відбудеться у 2021 роціhttps://racurs.ua/ua/n138305-organizatory-ievrobachennya-rozpovily-de-konkurs-vidbudetsya-u-2021-roci.htmlРакурс
Євробачення-2021 відбудеться на Ahoy Arena у нідерландському місті Роттердамі.
В цьому ж місті мало відбутися Євробачення-2020, проте конкурс скасували через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні організаторів конкурсу, опублікованому на сайті Євробачення.
Роттердам, як місто, де Євробачення відбудеться у 2021 році, був названий під час онлайн-концерту Eurovision: Europe Shine A Light 16 травня, котрий у цьому році замінив фінал Євробачення.
Наразі вже 18 артистів з числа тих, хто мав взяти участь у Євробаченні-2020, підтвердили, що представлятимуть свої країни у 2021 році.
До зустрічі на Євробаченні-2021, — заявили під час онлайн-концерту учасники гурту Go_A, котрі представляли Україну.
У березні голова правління «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласанія заявляв, що в наступному році нового національного відбору на Євробачення в Україні не проводитимуть, тому Go_A, якщо в житті гурту нічого не зміниться, представлятимуть Україну на цьому конкурсі у 2021 році.
Нагадаємо, цьогорічне Євробачення відбулося у формі двох онлайн-концертів Eurovision Song Celebration 2020, котрі демонструвалися 12 та 14 травня, а також фінального онлайн-концерту Eurovision: Europe Shine A Light 16 травня.