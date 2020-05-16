Завтра світ відзначає День боротьби з гомофобією. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n138304-zavtra-den-borotby-z-gomofobiieu-ta-den-pam-yati-svyatoyi-pelageyi.html

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Міжнародний день проти гомофобії і трансфобії відзначається 17 травня. Це досить нове свято, оскільки 17 травня 1990 року гомосексуальність була виключена з Міжнародної класифікації хвороб. Як відомо, наразі цивілізований світ активно протистоїть гомофобії. При цьому у багатьох країнах це явище ще активно спостерігається.

Православна церква завтра шанує пам’ять святої Пелагеї, яка була заступницею птахів. У народі вважали, що Пелагея також протегувала безневинним дівчатам і до неї зверталися, якщо потрібна була допомога безневинним людям.

Цього дня селяни заготовляли сировину для виготовлення ложок і для цього рубали клен, березу або липу. Ці ложки в старовину вважалися ознакою добробуту, тож їх прикрашали різьбленням та розписом. Часто ці ложки носили з собою — в спеціальному футлярі, в чоботі або за поясом.

У давнину 17 травня стежили за черемхою — якщо вона розцвіла, то вважалося, що сіяти пшеницю вже пізно. Також спостерігали за природними явищами, прикметами і намагалися вгадати, якою буде погода в найближчі дні і місяці.

Народні прикмети на 17 травня:

Хрущів багато — буде посуха

Кує зозуля — прикмета до того, що погода буде гарна

Частий і сильний дощ передвіщає багатий урожай

Цвіте терен — друга половина травня буде холодною.

День ангела 17 травня відзначають Антон, Кирило, Марія та Микита.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Європи. Це свято в Україні з 2003 року щорічно відзначають у третю суботу травня.