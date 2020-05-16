Завтра мир отмечает День борьбы с гомофобией. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n138304-zavtra-den-borby-s-gomofobiey-i-den-pamyati-svyatoy-pelagei.html

Ракурс

Международный день против гомофобии и трансфобии отмечается 17 мая. Это достаточно новый праздник, поскольку 17 мая 1990 года гомосексуальность была исключена из Международной классификации болезней. Как известно, сейчас цивилизованный мир активно противостоит гомофобии. При этом во многих странах это явление еще активно наблюдается.

Православная церковь завтра чтит память святой Пелагеи, которая была покровительницей птиц. В народе считали, что Пелагея также покровительствовала невинным девушкам и к ней обращались, если нужна была помощь невинным людям.

В этот день крестьяне заготавливали сырье для изготовления ложек и для этого рубили клен, березу или липу. Эти ложки в старину считались признаком благосостояния, поэтому их украшали резьбой и росписью. Часто эти ложки носили с собой в специальном футляре, в сапоге или за поясом.

В древности 17 мая следили за черемухой — если она расцвела, то считалось, что сеять пшеницу уже поздно. Также наблюдали за природными явлениями, приметами и пытались угадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы на 17 мая:

Жуков много — будет засуха

Кукует кукушка — примета к тому, что погода будет хорошая

Частый и сильный дождь предвещает богатый урожай

Цветет терн — вторая половина мая будет холодной.

День ангела 17 мая отмечают Антон, Кирилл, Мария и Никита.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День Европы. Этот праздник в Украине с 2003 года ежегодно отмечают в третью субботу мая.