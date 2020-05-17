Назван город, где состоится Евровидение 2021, фото: eurovisionworld.com

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Ракурс

Евровидение-2021 состоится в Ahoy Arena в нидерландском городе Роттердаме.

В этом же городе должно было состояться Евровидение-2020, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса, опубликованном на сайте Евровидения.

Роттердам, как город, где Евровидение состоится в 2021 году, был назван во время онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine A Light 16 мая, который в этом году заменил финал Евровидения.

Уже 18 артистов из числа тех, кто должен был принять участие в Евровидении-2020, подтвердили, что будут представлять свои страны в 2021 году.

До встречи на Евровидении-2021, — заявили во время онлайн-концерта участники группы Go_A, которые представляли Украину.





В марте глава правления «UA: Общественное вещание» Зураб Аласания заявлял, что в следующем году нового национального отбора на Евровидение в Украине не будут проводить, поэтому Go_A, если в жизни группы ничего не изменится, будут представлять Украину на этом конкурсе в 2021 году.

Напомним, в этом году Евровидение состоялось в форме двух онлайн-концертов Eurovision Song Celebration 2020, которые демонстрировались 12 и 14 мая, а также финального онлайн-концерта Eurovision: Europe Shine A Light 16 мая.