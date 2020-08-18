Максим Ткачук. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/n142629-sirote-s-volyni-otkazali-v-uchastii-v-detskom-evrovidenii-iz-za-rossii-podrobnosti.html

Ракурс

Детское Евровидение состоится 29 ноября в Варшаве. Нацотбор на детское Евровидение в Украине сопровождается скандалами.

Общественный вещатель 17 августа отменил участие 12-летнего мальчика-сироты Максима Ткачука в отборе на участие в детском песенном конкурсе «Евровидение-2020» за нарушение условий положения о Нацотборе. Ребенка дисквалифицировали из-за сотрудничества с россиянами. Об этом 18 августа сообщает «Суспільне».

Оказалось, что ребенок с Волыни принимал участие в мероприятии Stars of the Albion, которое проходило с 28 февраля 2020 года по 1 марта 2020 года в Лондоне. Мальчик спел песню «Смуглянка». Концерт проходил при поддержке «Русский дом|Представительство Россотрудничества в Лондоне». Интересно, что во время подачи заявки участие россиян в мероприятии не озвучивалось.

В «Суспільному» подчеркнули, что Ткачук таким образом нарушил условия положения о Нацотборе, а именно нарушение правил о неучастии в конкурсах, проводившихся на территории страны-агрессора (то есть России) или же организованных ею.

Как известно, с YouTube Нацотбора исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню «Джамайка» на украинском языке. Мальчик набрал более 12 тыс. лайков и более 30 тыс. просмотров, которые гарантировали ему участие в Нацотборе.

Напомним, Евровидение-2021 состоится на Ahoy Arena в нидерландском городе Роттердаме. В этом же городе должно было состояться Евровидение-2020, однако конкурс отменили из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.