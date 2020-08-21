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Ракурс
Алексея Навального осмотрели немецкие врачи. Фото: texty.org.ua

Отравление Навального — политика осмотрели немецкие врачи, а родственников выгнали из больницы (ВИДЕО)

21 авг 2020, 17:08
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Алексея Навального, который госпитализирован в Омскую больницу скорой медицинской помощи с отравлением, 21 августа осмотрели немецкие врачи.

Медикам из берлинской клиники, прилетевших утром на реанимационном самолете, не разрешили встретиться с родственниками пострадавшего оппозиционера. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве, — заявила жена Алексея Навального Юлия.

Впоследствии стало известно, что после тайных консультаций неизвестные люди в штатском вывели немецких медиков через черный ход и посадили в автомобиль.

Жена и брат Навального ждали их у парадного входа, так как из больницы их выставили, заявив, что о результатах встречи медиков им пообещали сообщить во время пресс-конференции.

Между тем главный врач Омской больницы Александр Мураховский заявил, что после консультаций с немецкими коллегами было принято решение оставить Алексея Навального в Омске «до стабилизации состояния».


Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Москвы в Томск. В связи с этим самолет, на котором он находился, экстренно посадили в Омске. Политик впал в кому, а впоследствии в его организме обнаружили яд. Какой это именно яд не сообщили из-за «тайны следствия».

Источник: Ракурс


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