Навальный в коме, его могли отравить психодислептиком. Фото: Эхо Москвы

https://racurs.ua/n142720-navalnyy-v-kome-ego-mogli-otravit-psihodisleptikom-rossmi.html

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Алексей Навальный, российский оппозиционер, которого сегодня в срочном порядке доставили в больницу, впал в кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Диагноз ему еще не поставили. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш на своей странице в Твиттер со ссылкой на представителя больницы.

Также неизвестно, есть ли угроза жизни Навального. При этом Ярмыш отмечает, что в реанимации много правоохранителей, а врачи отказываются делиться с ней какой-либо информацией. Она считает, что «уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление».

В то же время российские СМИ сообщают, что предварительный диагноз, который поставили Навальному, — «отравление неустановленным психодиcлептиком». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник «в медицинских кругах».

Отметим, что психодиcлептики — вещества, способные вызывать галлюцинации.

Точный диагноз врачи больницы, в которой лечат Навального, обещают сказать в течении сегодняшнего дня, ведь сейчас проводятся лечебно-диагностические мероприятия, исследования, консультации.

Напомним, Навальный утром 20 августа летел в москву из Томска. Ему стало плохо во время полета, поэтому самолет экстренно посадили, а российского оппозиционера доставили в больницу.

Его сторонники сразу заявили об отравлении. По их информации, Навальный утром ничего не ел, а на борту самолета пил только чай.