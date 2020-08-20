Алексея Навального срочно госпитализировали с отравлением. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Алексей Навальный, российский оппозиционер, срочно доставлен в одну из больниц Омска.

Политику стало плохо в самолете, которым тот летел в Томск. Воздушное судно решили экстренно посадить в аэропорту Омска. Оттуда Навального госпитализировали с признаками отравления. Об этом 20 августа сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

По ее словам, в команде Навального предполагают, что яд подсыпали в чай, поскольку врачи говорят, что токсин быстрее впитался через горячую жидкость. Кроме чая, политик с самого утра ничего не пил. Сейчас оппозиционер находится в реанимации без сознания.

Врачи подсоединили его к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по требованию штаба вызвали полицию.

Как известно, Навального отравляют не впервые. Так, в июле 2019 года российского оппозиционера задержали после митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, и уже на следующий день госпитализировали в больницу с признаками отравления. Тогда медики диагностировали у политика «острую аллергическую реакцию», но не выявили причину кожного раздражения.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые стали жертвами отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» в марте 2018 года в британском городе Солсбери, изменили имена и покинули территорию страны.