«Бавария» разгромила «Лион». Фото: FC Bayern в Twitter

https://racurs.ua/n142708-bavariya-uverenno-pobedila-lion-i-vyshla-v-final-ligi-chempionov-video-golov.html

Ракурс

«Бавария» из Мюнхена в полуфинале Лиги чемпионов уверенно победила французский «Лион».

Французский клуб на стадионе «Жозе Алваладе» уже в первом тайме уступал мюнхенцам со счетом 2:0. На 18 минуте отличился Серж Гнабри и он же на 33 минуте во второй раз отправил мяч в ворота «Лиона». По итогу матча Гнабри был признан лучшим игроком вчерашнего вечера.

В конце встречи третий гол французам забил нападающий сборной Польши Роберт Левандовски.

Лион — Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовски, 88

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал (Шэрки, 73) — Бруно (Мендес, 46) — Дюбуа (Тете, 68), Какере, Ауар, Корне — Экамби (Рейн-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 57).

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис — Горецкая (Толиссо, 82), Тиаго (Павар, 82) — Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63) — Левандовски.

Таким образом в финале главного футбольного турнира Европы встретятся «Бавария» и французский ПСЖ, который днем ранее со счетом 3:0 победил немецкий «Лейпциг». Финальный матч состоится в воскресенье, 23 августа, на «Эштадиу да Луш» в португальском Лиссабоне. Мюнхенцы уже в 11 раз сыграют в финале Лиги чемпионов, в пяти из десяти финалов «Бавария» побеждала. Что касается ПСЖ, то команда из Парижа впервые сыграет в финале самого престижного еврокубка.

Напомним, 18 августа «Пари Сен-Жермен» разгромил «Лейпциг», забив в ворота немецкой команды три «сухих» мяча. Таким образом французы стали финалистами Лиги чемпионов.