ПСЖ без проблем прошел «Лейпциг» — видео голов полуфинала Лиги чемпионов, фото — Твиттер "Лейпцига"

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Ракурс

Лига чемпионов 2019—2020 годов подходит к концу. Определился первый финалист — «Пари Сен-Жермен» разгромил «Лейпциг», забив в ворота немецкой команды три «сухих» мяча.

Обе команды смогли сотворить сенсацию в четвертьфинале. Немцы сумели добить «Атлетико» в концовке, а парижане одержали волевую победу над «Аталантой» благодаря двум голам в добавленное время.

В начале матча «быки» упустили в своей штрафной Маркиньоса, который замкнул подачу Ди Марии со штрафного — 1:0. Перед перерывом сам Анхель удвоил счет: вратарь немцев подарил ПСЖ мяч у своей штрафной, Неймар пятой сбросил на аргентинца, который и расстрелял ворота.

А в начале второго тайма французы «закрыли игру» — Бернат точно замкнул подачу Ди Марии.

Неймар и Ди Мария могли еще больше увеличивать счет, однако надежная игра Гулачи сохранила на табло счет 3:0.

ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов. Парижане впервые вышли в решающий матч турнира и стали пятой французской командой в финалах. Ранее только «Марселю» удавалось привозить кубок во Францию ​​(1993 год).

Соперник команды Тухеля определится сегодня. 19 августа сыграют «Бавария» и «Лион».

Фаворитом игры считается чемпион Германии. Финальные матчи Лиги чемпионов проходят в Португалии, без зрителей. Лига Европы определяет победителя также на пустых стадионах. Турнир проходит в нескольких городах Германии.