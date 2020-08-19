ПСЖ без проблем прошел «Лейпциг» — видео голов полуфинала Лиги чемпионовhttps://racurs.ua/n142666-psj-bez-problem-proshel-leypcig-video-golov-polufinala-ligi-chempionov.htmlРакурс
Лига чемпионов 2019—2020 годов подходит к концу. Определился первый финалист — «Пари Сен-Жермен» разгромил «Лейпциг», забив в ворота немецкой команды три «сухих» мяча.
Обе команды смогли сотворить сенсацию в четвертьфинале. Немцы сумели добить «Атлетико» в концовке, а парижане одержали волевую победу над «Аталантой» благодаря двум голам в добавленное время.
В начале матча «быки» упустили в своей штрафной Маркиньоса, который замкнул подачу Ди Марии со штрафного — 1:0. Перед перерывом сам Анхель удвоил счет: вратарь немцев подарил ПСЖ мяч у своей штрафной, Неймар пятой сбросил на аргентинца, который и расстрелял ворота.
А в начале второго тайма французы «закрыли игру» — Бернат точно замкнул подачу Ди Марии.
Неймар и Ди Мария могли еще больше увеличивать счет, однако надежная игра Гулачи сохранила на табло счет 3:0.
ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов. Парижане впервые вышли в решающий матч турнира и стали пятой французской командой в финалах. Ранее только «Марселю» удавалось привозить кубок во Францию (1993 год).
Соперник команды Тухеля определится сегодня. 19 августа сыграют «Бавария» и «Лион».
Фаворитом игры считается чемпион Германии. Финальные матчи Лиги чемпионов проходят в Португалии, без зрителей. Лига Европы определяет победителя также на пустых стадионах. Турнир проходит в нескольких городах Германии.