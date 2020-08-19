ПСЖ без проблем пройшов «Лейпциг» — відео голів півфіналу Ліги чемпіонів, фото — Твіттер "Лейпцигу

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Ракурс

Ліга чемпіонів 2019—2020 років добігає завершення. Визначився перший фіналіст — «Парі Сен-Жермен» розгромив «Лейпциг», забивши у ворота німецької команди три «сухих» м’ячі.

Обидві команди спромоглися на сенсацію у чвертьфіналі. Німці зуміли добити «Атлетіко» в кінцівці, а парижани здобули вольову перемогу над «Аталантою» завдяки двом голам в компенсований час.

На початку матчу «бики» упустили у своїй штрафній Маркіньоса, який замкнув подачу Ді Марії зі штрафного — 1:0. Перед перервою сам Анхель подвоїв рахунок: воротар німців подарував ПСЖ м’яч біля свого штрафного, Неймар п’ятою скинув на аргентинця, який і розстріляв ворота.

А на початку другого тайму французи «закрили гру» — Бернат точно замкнув подачу Ді Марії.

Неймар і Ді Марія могли ще більше збільшувати рахунок, проте надійна гра Гулачі зберегла на табло рахунок 3:0.

ПСЖ став першим фіналістом Ліги чемпіонів. Парижани вперше вийшли у вирішальний матч турніру і стали п’ятою французькою командою в фіналах. Раніше лише «Марселю» вдавалося привозити кубок до Франції (1993).

Суперник команди Тухеля визначиться сьогодні. 19 серпня зіграють «Баварія» і «Ліон».

Фаворитом гри вважається чемпіон Німеччини. Фінальні матчі Ліги чемпіонів відбуваються в Португалії, без глядачів. Ліга Європи визначає переможця також на порожніх стадіонах. Турнір відбувається в кількох містах Німеччини.