Долар подешевшав на валютному ринку. Фото:

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Офіційний курс гривні до іноземних валют на 19 серпня встановив Національний банк України.

Американський долар сьогодні впав у ціні й вранці коштує 27 грн 22 коп. Євро теж подешевшав, його вартість — 32 грн 49 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Національного банку України.

Офіційний курс української грошової одиниці до польського злотого встановлено на такому рівні: 7 грн 41 коп. за злотий. Чешська крона на валютному ринку котирується на рівні 1 грн 24 коп. Фунт стерлінгів коштує 35 грн 92 коп.

У НБУ наголосили, що вівторок на валютному ринку пройшов досить динамічно і позитивно для Нацбанку. Фінансовий регулятор поповнив резерви по 27,22 грн за долар.

У Нацбанку пояснили, що основними причинами зростання котирувань долара став сам НБУ з його інтервенціями та дії спекулянтів під кінець торгів. На фоні надлишку пропозиції валюти та її просідання регулятор 18 серпня фактично викупив увесь надлишок валюти.

Представники банку заявили, що 18 серпня головними подіями на міжбанку було зростання долара на 4 копійки. Зазначається, що НБУ придбав за оцінками учасників ринку не менше 55−93 млн дол.

Нагадаємо, наприкінці липня в НБУ заявили, що економіка України почала відновлюватися, але економічне зростання неминуче призведе до прискорення інфляції та підвищення цін.