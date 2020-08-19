Доллар подешевел на валютном рынке. Фото:

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Ракурс

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 19 августа установил Национальный банк Украины.

Американский доллар сегодня упал в цене и утром стоит 27 грн 22 коп. Евро тоже упал в цене и его стоимость — 32 грн 49 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице Национального банка Украины.

Официальный курс украинской денежной единицы к польскому злотому установлен на таком уровне: 7 грн 41 коп. за злотый. Чешская крона на валютном рынке котируется на уровне 1 грн 24 коп. Фунт стерлингов стоит 35 грн 92 коп.

В НБУ отметили, что вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и позитивно для Нацбанка. Финансовый регулятор пополнил резервы по 27,22 грн за доллар.

В Нацбанке пояснили, что основными причинами роста котировок доллара стал сам НБУ с его интервенциями и действия спекулянтов под конец торгов. На фоне избытка предложения валюты и ее проседания регулятор 18 августа фактически выкупил весь избыток валюты.

Представители банка заявили, что 18 августа главными событиями на межбанке был рост доллара на 4 копейки. Отмечается, что НБУ приобрел по оценкам участников рынка не менее 55−93 млн долл.

Напомним, в конце июля в НБУ заявили, что экономика Украины начала восстанавливаться, но экономический рост неизбежно приведет к ускорению инфляции и повышению цен.