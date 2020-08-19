Получателей субсидии проверят в Украине — кого заставят вернуть деньги

Субсидии. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n142663-poluchateley-subsidii-proveryat-v-ukraine-kogo-zastavyat-vernut-dengi.html

Ракурс

Субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг могут забрать у лиц, получивших их путем сокрытия своих доходов.

Если человек не имел права получать субсидию, но пользовался ею, то деньги придется вернуть. Об этом рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбор в эфире «Завтрака с 1+1».

Он заявил, что выплаты перестанут поступать тем, кто не подал некоторые документы или скрыл свои доходы, чтобы получить субсидию. Однако, здесь есть определенные исключения.

Советник министра отметил, что в ведомстве не исключают того, что ошибку могли допустить в органах социальной защиты. Если ошибся соцработник, то с лица, получившего субсидию, ничего не возьмут, потому что вина за ошибку возлагается на соцработника.

Но, отмечает Шамбор, если человек неправильно подал документы, то «это уже другое дело». Если человек подает декларацию и забыл внести информацию о доходах — это нарушение закона.

Он заявил, что сейчас ведомство проводит дополнительные проверки доходов получателей субсидии. В прошлом году в Минсоцполитики проверили получателей малообеспеченных семей, а вскоре ожидается проверка остальных получателей субсидии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров предлагает сократить на 8 млрд 240 млн грн расходы на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату услуг ЖКХ. Таким образом, бюджет на субсидии уменьшится до 39,3 млрд грн вместо 47 млрд грн, которые были заложены изначально.