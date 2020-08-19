Отримувачів субсидії перевірять в Україні — кого змусять повернути гроші

Субсидія. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n142663-otrymuvachiv-subsydiyi-pereviryat-v-ukrayini-kogo-zmusyat-povernuty-groshi.html

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Субсидії та пільги на оплату комунальних послуг можуть забрати в осіб, що здобули їх шляхом приховання своїх доходів та статків.

Якщо людина не мала права на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути. Про це розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбор в ефірі «Сніданку з 1+1».

Він розповів, що виплати перестануть надходити тим, хто не подав деякі документи або приховав свої доходи, щоб отримати субсидію. Проте тут є певні винятки.

Радник міністра наголосив, що у відомстві не виключать того, що помилку могли допустити в органах соціального захисту. Якщо помилився соцпрацівник, то з особи, що отримала субсидію, нічого не візьмуть, бо провина за помилку буде на соцпрацівнику.

Але, вважає Шамбор, якщо людина неправильно подала документи, то «це вже інша справа». Якщо людина подає декларацію й забула про доходи — це порушення закону.

Він заявив, що наразі відомство проводить додаткові перевірки доходів отримувачів субсидії. Минулого року в Мінсоцполітики перевірили отримувачів малозабезпечених сімей, наразі очікується перевірка більшої кількості отримувачів субсидії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів пропонує скоротити на 8 млрд 240 млн грн видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату послуг ЖКГ. Отже, бюджет на субсидії зменшиться до 39,3 млрд грн замість 47 млрд грн, які були закладені спочатку.