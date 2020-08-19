Опозиціонер Світлана Тихановська. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n142662-tyhanovska-zaklykala-ievrosouz-ne-vyznavaty-vybory-v-bilorusi-video.html

Ракурс

Світлана Тихановська, головний опонент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка, записала нове відеозвернення.

Опозиціонерка заявила, що президентські вибори в Білорусі були нечесними та непрозорими, а їх результати сфальсифікували. Тихановська заявила, що силовики жорсткого били людей, які вийшли на вулиці відстоювати свій вибір. Вона закликала ЄС не визнавати результати виборів. Про це політик заявила у відеозверненні, яке опубліковане в YouTube.

Я закликаю вас не визнавати ці сфальсифіковані вибори. Лукашенко втратив будь-яку легітимність в очах нашого народу і всього світу. З метою сприяти мирній передачі влади я ініціювала створення Національної координаційної ради Білорусі, — зазначила Тихановська.

Опонент Лукашенка додала, що ця рада повинна допомогти провести мирну передачу влади за допомогою діалогу та проголосити нові вибори.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня Рада Європи проведе екстрене засідання через ситуацію в Білорусі. Голова Ради Європи Шарль Мішель заявляв, що насильство проти демонстрантів, яке спостерігається в Білорусі, є неприйнятним і неприпустимим.

Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.

Нагадаємо, головна представниця білоруської опозиції на виборах Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі. У штабі опозиціонерки вже готують відповідну заяву й сподіваються, що країни Заходу визнають Тихановську новим президентом.