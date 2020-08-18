Опозиція в Білорусі створила орган для передачі влади від Лукашенка (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n142640-opozyciya-v-bilorusi-stvoryla-organ-dlya-peredachi-vlady-vid-lukashenka-spysok.htmlРакурс
У Білорусі створили Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.
Вже відомий список білорусів, які вже увійшли до складу Координаційної ради. Її формування ще не завершено і там можуть з’явитися нові прізвища. Про це 18 серпня повідомляє Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Зазначається, що до складу Координаційної ради увійшли:
- Ольга Ковалькова — довірена особа Світлани Тихановської;
- Максим Знак — юрист;
- Марія Колеснікова — координатор штабу Віктора Бабарика;
- Світлана Алексієвич — Нобелівський лауреат з літератури;
- Людмила Антоновська — голова Асоціації «Інноваційне приладобудування»;
- Павло Білоус — засновник і власник Symbal. by;
- Алесь Біляцький — правозахисник, голова правозахисного центру «Вясна»;
- Андрій Вітушко — дитячий лікар-реаніматолог, кандидат медичних наук;
- Павло Данейко — керуючий групи компаній ІПМ;
- Світлана Калінкіна — журналіст;
- Сергій Чалий — незалежний аналітик, економіст;
- Дмитро Крук — економіст;
- Анна Северинець — вчитель, письменник, літературознавець;
- Володимир Цеслер — художник;
- Юлія Чернявська — культуролог, професор.
Повідомляється, що цей список містить багато осіб і постійно зростає. Планується, що найближчим часом Координаційна рада створить свій політичний орган, який візьме на себе процес мирної передачі влади.
Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.
Нагадаємо, головна представниця білоруської опозиції на виборах Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі. У штабі опозиціонерки вже готують відповідну заяву й сподіваються, що країни Заходу визнають Тихановську новим президентом.