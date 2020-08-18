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Ракурс
Мітинг у Білорусі проти Лукашенка. Фото: Delfi

Опозиція в Білорусі створила орган для передачі влади від Лукашенка (СПИСОК)

18 сер 2020, 15:47
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У Білорусі створили Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Вже відомий список білорусів, які вже увійшли до складу Координаційної ради. Її формування ще не завершено і там можуть з’явитися нові прізвища. Про це 18 серпня повідомляє Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Зазначається, що до складу Координаційної ради увійшли:

  • Ольга Ковалькова — довірена особа Світлани Тихановської;
  • Максим Знак — юрист;
  • Марія Колеснікова — координатор штабу Віктора Бабарика;
  • Світлана Алексієвич — Нобелівський лауреат з літератури;
  • Людмила Антоновська — голова Асоціації «Інноваційне приладобудування»;
  • Павло Білоус — засновник і власник Symbal. by;
  • Алесь Біляцький — правозахисник, голова правозахисного центру «Вясна»;
  • Андрій Вітушко — дитячий лікар-реаніматолог, кандидат медичних наук;
  • Павло Данейко — керуючий групи компаній ІПМ;
  • Світлана Калінкіна — журналіст;
  • Сергій Чалий — незалежний аналітик, економіст;
  • Дмитро Крук — економіст;
  • Анна Северинець — вчитель, письменник, літературознавець;
  • Володимир Цеслер — художник;
  • Юлія Чернявська — культуролог, професор.

Повідомляється, що цей список містить багато осіб і постійно зростає. Планується, що найближчим часом Координаційна рада створить свій політичний орган, який візьме на себе процес мирної передачі влади.

Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.


Нагадаємо, головна представниця білоруської опозиції на виборах Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі. У штабі опозиціонерки вже готують відповідну заяву й сподіваються, що країни Заходу визнають Тихановську новим президентом.

Джерело: Ракурс


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