Мітинг у Білорусі проти Лукашенка. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n142640-opozyciya-v-bilorusi-stvoryla-organ-dlya-peredachi-vlady-vid-lukashenka-spysok.html

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У Білорусі створили Координаційну раду для забезпечення трансферу влади.

Вже відомий список білорусів, які вже увійшли до складу Координаційної ради. Її формування ще не завершено і там можуть з’явитися нові прізвища. Про це 18 серпня повідомляє Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Зазначається, що до складу Координаційної ради увійшли:

Ольга Ковалькова — довірена особа Світлани Тихановської;

Максим Знак — юрист;

Марія Колеснікова — координатор штабу Віктора Бабарика;

Світлана Алексієвич — Нобелівський лауреат з літератури;

Людмила Антоновська — голова Асоціації «Інноваційне приладобудування»;

Павло Білоус — засновник і власник Symbal. by;

Алесь Біляцький — правозахисник, голова правозахисного центру «Вясна»;

Андрій Вітушко — дитячий лікар-реаніматолог, кандидат медичних наук;

Павло Данейко — керуючий групи компаній ІПМ;

Світлана Калінкіна — журналіст;

Сергій Чалий — незалежний аналітик, економіст;

Дмитро Крук — економіст;

Анна Северинець — вчитель, письменник, літературознавець;

Володимир Цеслер — художник;

Юлія Чернявська — культуролог, професор.

Повідомляється, що цей список містить багато осіб і постійно зростає. Планується, що найближчим часом Координаційна рада створить свій політичний орган, який візьме на себе процес мирної передачі влади.

Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська — 10,1%.

Нагадаємо, головна представниця білоруської опозиції на виборах Світлана Тихановська хоче оголосити себе президентом Білорусі. У штабі опозиціонерки вже готують відповідну заяву й сподіваються, що країни Заходу визнають Тихановську новим президентом.