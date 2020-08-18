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Погода в Україні 19 серпня. Фото: Pixabay

Спека до +33° і дощі на заході — погода в Україні на 19 серпня (КАРТА)

18 сер 2020, 15:43
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Погода в Україні 19 серпня очікується переважно сонячна та спекотна. Температура повітря прогріється до +33° в південних регіонах країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +31°. Синоптики прогнозують дощі на заході, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 23−33° вище нуля. Вночі температура буде відносно теплою та складе 14−18° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 19 серпня буде спекотною, можлива мінлива хмарність. Вночі повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується сонячна, без опадів. Температура повітря вночі складе 14−16° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у середу очікуються спекотні та посушливі, без опадів. Температура повітря вночі буде 16−18° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде дощова. Температурні показники будуть такими: уночі 15−17° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Карпатах 19 серпня прогнозується тепла та дощова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 16−18° тепла, а вдень 25−27° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 19 серпня. Скріншот: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 19 серпня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка у Києві 19 серпня. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на серпень.

Джерело: Ракурс


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