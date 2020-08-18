У школах Києва створять ізолятори для хворих, скріншот відео В. Кличка

https://racurs.ua/ua/n142638-u-shkolah-kyieva-stvoryat-izolyatory-dlya-hvoryh-video-vizytu-klychka.html

Ракурс

Карантин у школах Києва не стане на заваді традиційному навчанню. Столичні навчальні заклади готуються прийняти учнів із 1 вересня — переконаний мер столиці Віталій Кличко.

Він відвідав гімназію «Введенська» № 107, що в Подільському районі. Мер пройшовся на милицях (у липні міський голова травмувався — «Ракурс») і перевірив навчальний заклад на відповідність правилам роботи в нових реаліях.

У навчальному закладі замість двох входів відкрили чотири, в класах встановили умивальники, створили дві зони для навчання на свіжому повітрі. Вчителі планують продовжити перерви.

В гімназії облаштували й ізолятор, у який відправлятимуть дітей до прибуття медиків, якщо у них буде підозра на коронавірус.

На всі школи Києва влада міста закупила майже 3 тис. безконтактних термометрів.

Навчальний процес повинен розпочатися, але в нових умовах. Ми підготували декілька можливих сценаріїв навчання на випадок погіршення ситуації. Ймовірне, наприклад, навчання у дві зміни, — розповів Кличко.

«Ракурс» повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я України планує переглянути оприлюднені рекомендації після конференції з ЮНІСЕФ. Наразі рекомендації здебільшого стосуються дорослих людей — працівників шкіл та вчителів, які потенційно можуть принести вірус у навчальний заклад та спричинити спалах.