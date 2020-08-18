В школах Киева создадут изоляторы для больных — видео визита Кличко

https://racurs.ua/n142638-v-shkolah-kieva-sozdadut-izolyatory-dlya-bolnyh-video-vizita-klichko.html

Ракурс

Карантин в школах Киева не помешает традиционному обучению. Столичные учебные заведения готовятся принять учеников с 1 сентября — уверяет мэр столицы Виталий Кличко.

Он посетил гимназию «Введенская» № 107 (Подольский район). Мэр прошелся на костылях (в июле Кличко травмировался — «Ракурс») и проверил учебное заведение на соответствие правилам работы в новых реалиях. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбук.

В учебном заведении вместо двух входов открыли четыре, в классах установили умывальники, создали две зоны для обучения на свежем воздухе. Учителя планируют продолжить перерывы между уроками.

В гимназии обустроили и изолятор, в который будут отправлять детей до прибытия медиков, если у них будет подозрение на коронавирус.

На все школы Киева власти города закупили почти 3 тыс. бесконтактных термометров.

Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях. Мы подготовили несколько возможных сценариев обучения на случай ухудшения ситуации. Вероятно, например, обучение в две смены, — рассказал Кличко.

«Ракурс» сообщал, что Министерство здравоохранения Украины планирует пересмотреть обнародованные ранее рекомендации относительно работы школ после конференции с ЮНИСЕФ. Пока рекомендации в основном касаются взрослых людей — сотрудников школ и учителей, которые могут принести вирус в учебное заведение.