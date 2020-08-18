Уголовное дело из-за национального флага возбудили в Беларуси

Флаг Беларуси. Фото: Хартия'97

https://racurs.ua/n142637-ugolovnoe-delo-iz-za-nacionalnogo-flaga-vozbudili-v-belarusi.html

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Флаг Беларуси, который использовался государством в начале 90-х, стал символом протестов в стране.

В Гомеле возбудили уголовное дело из-за того, что с флагштока сняли официальный флаг Беларуси и повесили вместо него бело-красно-белый флаг. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представительницу управления Следственного комитета по Гомелю.

По данным следствия, 16 августа неизвестные спустили с флагштока государственный флаг Республики Беларусь, обмотали вокруг шеста, а через некоторое время скрутили его и поместили возле ограждения Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Сейчас следователи устанавливают личности тех, кто это сделал — изучаются видеозаписи, изъятые с камер уличного видеонаблюдения, и допрашиваются свидетели. Уголовное дело возбуждено по статье 370 УК (Надругательство над государственными символами).



Отметим, что протестующие ассоциируют этот флаг со свободой и независимостью, которую страна получила в начале 90-х, когда Республика Беларусь вышла из состава СССР и объявила себя независимым государством.

Также этот флаг использовался добровольцами из Беларуси, которые воевали на стороне Украины против оккупантов на Донбассе. Их отряд назывался «Пагоня» и использовал одноименный герб, который использовался Беларусью в 1991—1995 годах. Данный символ позаимствовали у Великого княжества Литовского.

Напомним, ранее мы сообщали, протесты в Беларуси продолжаются. На границе Беларуси обнаружили автозаки Национальной гвардии России. Часть этих грузовых автомобилей идентична транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на митингах в Санкт-Петербурге.