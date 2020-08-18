Наведаться в Беларусь планируют в ОБСЕ — о чем будут говорить

ОБСЕ. Фото: Delo.ua

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Протесты в Беларуси привлекли внимание мирового сообщества. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила приложить руку к урегулированию конфликта и направила официальное предложение правительству Беларуси о визите.

Встреча необходима для поиска конструктивного диалога между сторонами конфликта. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что от ОБСЕ на встречу отправится действующий глава организации — премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рама. Сопровождать его будет министр иностранных дел Швеции Эн Линде.

Отметим, что силовой разгон протестующих, массовые задержания и пытки со стороны силовиков резко осудили в организации. Проверять достоверность информации о насилии со стороны силовых структур будут во время визита.

Напомним, ранее мы сообщали, что протесты в Беларуси продолжаются больше недели. Граждане этой страны вышли на улицы после того, как стало известно о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

К такому выводу пришли и многие европейские лидеры. В частности, представители Великобритании, Германии и Франции.

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