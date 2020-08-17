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Ракурс
В ночь на 17 августа подожгли автомобиль программы «Схемы», скриншот видео

Опубликовано видео поджога автомобиля «Схем»

17 авг 2020, 23:41
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Поджог автомобиля программы «Схемы: коррупция в деталях» был совершен в ночь на сегодня, 17 августа, в городе Бровары Киевской области.

Журналисты опубликовали видео момента поджога, собранное из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента. Об этом сообщается на странице программы в социальной сети Фейсбук.

На этом видео можно увидеть, как к машине подходит неизвестный человек, а спустя некоторое время транспортное средство вспыхивает. После этого злоумышленник убегает с места инцидента.

Также на видео можно увидеть, как автомобиль, передняя часть которого пылает, до прибытия пожарных пытаются потушить с помощью огнетушителя.

Этот редакционный автомобиль журналисты в течение четырех лет использовали для съемки расследований.


Напомним, в отчете ГСЧС по этому инциденту отмечалось, что речь идет о возможном «занесении постороннего источника зажигания». Согласно выводам экспертов, пожар возник в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек.

Источник: Ракурс


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