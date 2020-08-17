В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, фото: «Наша нива»

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Ракурс

В Беларуси за время массовых акций протеста пропали без вести 76 человек.

Почти все пропавшие — мужчины. Об этом сообщает белорусский портал TUT. by, который 14 августа запустил сервис по поиску пропавших без вести людей.

Отмечается, что уже более 10 человек, данные о которых поступили в этот сервис, удалось найти — их или отпустили из мест лишения свободы, или с их родственниками связались люди, которые находились вместе с ними за решеткой.

О некоторых пропавших известно только то, на сколько суток их арестовали. Сведений о том, где именно они находятся, нет.

Об остальных любые данные отсутствуют.

Белорусское МВД сегодня, 17 августа, в 14.00 сообщило, что в СИЗО в стране находились 122 человека и опубликовало их перечень. Часть из этих лиц до этого была в списке пропавших без вести.

Этот список будет обновляться, поэтому есть вероятность, что список пропавших сократится.

В МВД Беларуси сообщили журналистам, что данные о пропавших без вести в стране систематизируются в конце каждого месяца, поэтому общая информация о пропавших без вести в августе будет опубликована 1 сентября.

Сегодня в Минске возле СИЗО «Володарка» собрались тысячи людей, которые требовали освободить задержанных участников акций протеста.

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. В стране проходят массовые акции протеста, участники которых считают, что выборы были сфальсифицированы.

Напомним, по данным белорусских правозащитников, за время акций протеста погибли по меньшей мере пять человек.