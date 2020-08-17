В Китае зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

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Китай зарегистрировал патент на первую вакцину против коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2.

Разработкой этой вакцины занималась команда ученых из Института военной медицины КНР и китайской биофармацевтической компании CanSino Biologics, сообщает официальное издание Компартии Китая «Жэньминь жибао».

Вакцина получила название Ad5-nCoV, она использует ослабленный вирус простуды для внедрения генетического материала из SARS-CoV-2 в организм человека.

Недостатком такого метода является возможность наличия у людей предварительного иммунитета к вирусу простуды, который использует эта вакцина. В таком случае иммунитет может убить вирусный носитель вакцины до того, как разовьется необходимая реакция на коронавирус.

Цель вакцины — научить организм вырабатывать антитела, распознающие белок коронавируса, с помощью которого SARS-CoV-2 инфицирует клетки.

Патентная заявка была подана еще 18 марта. 11 августа Национальное управление интеллектуальной собственности КНР одобрило выдачу этого патента.

Эта вакцина в марте стала первой в Китае, проведение клинических испытаний которой было разрешено.

Сейчас завершены уже два этапа испытаний, идет подготовка к завершающему — третьему.

Отмечается, что вакцина уже доказала свою безопасность и способность развивать у вакцинированных иммунный ответ к коронавирусу. Теперь нужно исследовать необходимую дозировку, долговечность иммунитета к коронавирусу и возможные негативные побочные эффекты.

Напомним, российские власти недавно заявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». В ВОЗ заявили, что эта новость вызывает большие сомнения.