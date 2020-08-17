У Китаї зареєстрували першу вакцину від коронавірусу

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Китай зареєстрував патент на першу вакцину проти коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.

Розробкою цієї вакцини займалася команда науковців з Інституту військової медицини КНР та китайської біофармацевтичної компанії CanSino Biologics, повідомляє офіційне друковане видання Компартії Китаю «Жэньминь жибао».

Вакцина, отримала назву Ad5-nCoV, вона використовує ослаблений вірус застуди для впровадження генетичного матеріалу з SARS-CoV-2 в організм людини.

Недоліком такого методу є можливість наявності в людей попереднього імунітету до вірусу застуди, який використовує ця вакцина. В такому разі імунітет може вбити вірусний носій вакцини до того, як розвинеться необхідна реакція на коронавірус.

Мета вакцини — навчити організм виробляти антитіла, котрі розпізнають білок коронавірусу, за допомогою якого SARS-CoV-2 інфікує клітини.

Патентна заявка була подана ще 18 березня. 11 серпня Національне управління інтелектуальної власності КНР схвалило видачу цього патенту.

Ця вакцина в березні стала першою у Китаї, проведення клінічних випробувань якої були дозволені.

Наразі завершено вже два етапи випробувань, йде підготовка до завершального — третього.

Зазначається, що вакцина вже довела свою безпечність та здатність розвивати у вакцинованих імунну відповідь до коронавірусу. Тепер потрібно дослідити необхідне дозування, довговічність імунітету до коронавірусу та можливі негативні побічні ефекти.

Нагадаємо, російська влада нещодавно заявила про створення першої у світі вакцини від коронавірусу під назвою «Супутник V». У ВООЗ заявили, що ця новина викликає великі сумніви.