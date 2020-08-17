Королева Єлизавета та принц Гаррі, фото: Hello!

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Ракурс

Британський принц Гаррі посварився з королевою Великої Британії Єлизаветою через прикраси його тоді ще майбутньої дружини Меган Маркл.

Інцидент стався напередодні весілля Гаррі. Про це повідомляє британське видання The Sun з посилання на інтерв’ю автора книги про життя Маркл та принца Гаррі «В пошуках свободи» Оміда Скобі.

Безпосередньою причиною сварки стала відмова помічниці королеви Анджели Келлі приїхати до Маркл, щоб допомогти їй приміряти обрану на урочисту подію тіару (коштовну прикрасу для голови у вигляді корони або діадеми).

За словами Скобі, сама сварка відбулася під час телефонної розмови Гаррі з королевою. Принц агресивно висловив своїй бабусі претензію стосовно того, що Келлі не прибула на першу вимогу його нареченої.

Я не розумію, що, чорт візьми, відбувається. Ця жінка зобов’язана робити свою роботу для моєї майбутньої дружини, — процитував Скобі слова принца Гаррі.

Якою була реакція королеви в цій ситуації, Скобі не повідомив.

Водночас, за його словами, цей інцидент показав принцові, що є люди, які «ні перед чим не зупиниться, щоб ускладнити життя Меган».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли саме принц Гаррі вирішив одружитися з Маркл.