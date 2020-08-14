Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Сплетник

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Ракурс

Меган Маркл та принц Гаррі, герцоги Сассекські, закохалися в один одного з першого погляду на першому ж романтичному побачені. Пара відразу зрозуміла, що хоче прожити разом усе життя.

Перевірку почуттів пара пройшла у сумісній подорожі. Про це стало відомо зі скандальної біографії принца Гаррі та Меган Маркл, що вийшла днями.

Ще в липні 2016 року принц Гаррі вирушив у благодійну поїздку в Ботсвану як представник королівської родини. Разом із ним поїхала і його кохана, акторка Меган Маркл. Біографи королівського подружжя стверджують, що саме після цієї подорожі принц зрозумів, що Меган — це його доля.

Повідомляється, що під час подорожі герцогиня Сассекська вмивала обличчя дитячими серветками, і не соромилася бути природною. Попри те, що в пари був окремий комфортний намет, вартість якого складала 2 тис. дол. за ніч, Меган не соромилася ходити до туалету у ліс.

Принц Гаррі був вражений тим, що його кохана взяла до подорожі в Південну Африку лише один рюкзак, а також захопила сонцезахисний крем для свого рудого та світлошкірого коханого, для якого сонячні промені становлять велику небезпеку.

Також відомо, що Меган Маркл намагалася привчити Гаррі правильно харчуватися й займатися йогою під час подорожі. Після повернення з Ботсвани Меган розповіла подрузі, що вперше у житті почувала себе у повній безпеці з Гаррі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі й Меган Маркл таємно переїхали з Лос-Анджелеса до «сімейного» будинку в Санта-Барбарі. Вони вирішили покинути величезний особняк у Беверлі-Хіллз, оскільки той був не «в стилі Гаррі».