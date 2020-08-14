Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Сплетник

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцоги Сассекские, влюбились друг в друга с первого взгляда на первом же романтическом свидании. Пара сразу поняла, что хочет прожить вместе всю жизнь.

Проверку чувств пара прошла в совместном путешествии. Об этом стало известно из скандальной биографии принца Гарри и Меган Маркл, вышедшей на днях.

Еще в июле 2016 года принц Гарри отправился в благотворительную поездку в Ботсвану как представитель королевской семьи. Вместе с ним поехала и его возлюбленная, актриса Меган Маркл. Биографы королевской четы утверждают, что именно после этого путешествия принц понял, что Меган — это его судьба.

Сообщается, что во время путешествия герцогиня Сассекская умывала лицо детскими салфетками, и не стеснялась быть естественной. Несмотря на то, что у пары была отдельная комфортная палатка, стоимость которой составляла 2 тыс. долл. за ночь, Меган не стеснялась справлять нужду в лесу.

Принц Гарри был поражен тем, что его любимая взяла для путешествия в Африку только один рюкзак, а также захватила солнцезащитный крем для своего рыжего и светлокожего возлюбленного, для которого солнечные лучи представляют большую опасность.

Также известно, что Меган Маркл пыталась приучить Гарри правильно питаться и заниматься йогой во время путешествия. После возвращения из Ботсваны Меган рассказала подруге, что впервые в жизни чувствовала себя в полной безопасности, находясь с Гарри.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл тайно переехали из Лос-Анджелеса в «семейный» дом в Санта-Барбаре. Они решили покинуть огромный особняк в Беверли-Хиллз, поскольку тот был «не в стиле Гарри».